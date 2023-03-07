Пензенские коллективы выступили с праздничной программой

Под музыку встретили цветущее время года в Центре культуры и досуга города Пензы. На сцене прозвучали песни в честь прекрасных дам.
«Обаятельных, привлекательных и лучших на этой планете! Программа очень увлекательная, классная, позитивная, мне кажется, все будут в восторге», - отметила солистка ансамбля народной песни «Барыня» Анастасия Милехина.
Хорошее настроение представительницам прекрасного пола старались подарить более 10 городских творческих коллективов - вокальных и хореографических, народных и эстрадных.
Сами виновницы торжества тоже находились на сцене. Анастасия Милехина уже третий год поет в фольклорном в ансамбле «Барыня». Для выступления его участницы подготовили частушки.
Практически все места в зале занимала молодежь. На концерт специально пригласили студентов пензенских колледжей.
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