Пензенские коллективы выступили с праздничной программой

07.03.2023 | 20:33

Под музыку встретили цветущее время года в Центре культуры и досуга города Пензы. На сцене прозвучали песни в честь прекрасных дам.

«Обаятельных, привлекательных и лучших на этой планете! Программа очень увлекательная, классная, позитивная, мне кажется, все будут в восторге», - отметила солистка ансамбля народной песни «Барыня» Анастасия Милехина.

Хорошее настроение представительницам прекрасного пола старались подарить более 10 городских творческих коллективов - вокальных и хореографических, народных и эстрадных.

Сами виновницы торжества тоже находились на сцене. Анастасия Милехина уже третий год поет в фольклорном в ансамбле «Барыня». Для выступления его участницы подготовили частушки.

Практически все места в зале занимала молодежь. На концерт специально пригласили студентов пензенских колледжей.