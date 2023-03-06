Пензенских женщин поздравили с наступающим 8 Марта

06.03.2023 | 18:17

В фойе киноконцертного зала «Пенза» все дышало весной и любимым женским праздником. Виновницы торжества неспешно прогуливались в лучших своих нарядах. Профессиональные модели, дефилирующие между ними, показывали творения местных кутюрье. Манекены тоже при параде. Приоритеты были отданы русским народным мотивам, повседневным и на выход.

«Я думаю о том, чтобы женщине было комфортно и она чувствовала себя в этом королевой настоящей, чтобы она стала заметной», - сообщила художественный руководитель театра моды Ольга Букина.

По-своему пензенских женщин поздравляли творческие мужчины. Они радовали дамский слух бархатными голосами.

«Мне как мужчине перед женщинами выступать всегда приятнее. Это всегда драйвит, заводит. Блеск в глазах появляется, песня сама собой льется», - рассказал солист эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Яковлев.

Под восторженными взглядами подруг кружились самые раскрепощенные из приглашенных на праздничный концерт.

Было еще много песен и танцев, но только после официального поздравления со сцены от первого лица: «Мне тут речь написали, я буду от себя говорить, я не буду ее читать. Это праздник, который всегда ассоциируется с чем-то очень добрым, теплым. Это праздник, который всегда вселяет огромную радость».

Главным музыкальным подарком пензенским женщинам стал концерт заслуженной артистки России певицы Зары.

«Милые, дорогие, будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы!» - пожелала она.

Кстати, это выступление звезды отечественной эстрады обошлось областной казне в 1 миллион 385 тысяч рублей.