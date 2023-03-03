В Пензе выступил шоу-оркестр Семена Гольцмана

03.03.2023 | 20:31

В свой день рождения решил сделать подарок не себе, а зрителю - всем, кто любит и ценит хорошие мелодии и радующие душу песни. Известный шоумен, музыкант, композитор, продюсер, заслуженный работник культуры области Семен Гольцман и его оркестр представили в киноконцертном зале «Пенза» новую программу.

«Давайте будем жить в мире, в любви, в добре», - отметил заслуженный работник культуры Пензенской области Семен Гольцман.

Шоу Гольцман планировал представить прошлой осенью в Кремлевском дворце, но в силу различных обстоятельств был вынужден отказаться от затеи и решил показать программу сначала в ставшем для него родным городе.

«Я желаю Семену, чтобы он всегда светил, всегда сиял, чтобы его окружали потрясающие талантливые люди, потому что он необыкновенный человек, он единичный! Я счастлива, что мы дружим», - подчеркнула заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.

В программе «С любовью из Пензы» собраны самые разные номера в исполнении шоу-оркестра Семена Гольцмана, а также его друзей-музыкантов. Это как давно полюбившиеся публике шлягеры советской и зарубежной эстрады, так и новые композиции, написанные специально для этого выступления.