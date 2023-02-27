В Пензе выступление артиста Жеки собрало полный зал

27.02.2023 | 21:17

Под пристальным наблюдением охраны горожане занимали зрительские места. В Пензу вновь приехал артист, чьи песни уже давно стали хитами в караоке и нередко звучат на радио и праздниках. Евгений Григорьев, или Жека, выступил в филармонии со своей новой программой.

«Я очень сильно рад, что я здесь. Впервые на этой сцене, но не впервые в вашем славном городе Пензе», - отметил он.

Концертную программу назвали «Драгоценные люди». Ее Евгений посвятил самым близким, любимым и родным. Хотя в некоторых композициях чувствуется настоящая драма - например, в песне об одинокой женщине, желающей стать счастливой.

Евгений Григорьев собрал полный зал, а особо ярые поклонники пришли на концерт с подарками для своего любимого артиста.