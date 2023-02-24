На сцене пензенского театра вновь показали «Золушку»

24.02.2023 | 19:36

Более трех лет «Золушки» здесь не было, и вот она вновь на сцене Пензенского драматического театра. В музыкальном спектакле, созданном в 2010 году, сменилось несколько актерских составов.

«Поколение растет постоянно, дети быстро вырастают, поэтому мы хотим порадовать это поколение детишек спектаклем. Надо сказать, что это был первый мюзикл в нашем театре, новое слово, новое направление для пензенских артистов, и они с честью вышли из этой ситуации», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Золушка» всегда собирала аншлаги, и в этот раз - тоже. Видимо, из-за того, что история, придуманная Шарлем Перро, ассоциируется у зрителя с чем-то хорошим, личным - одним словом, с чудом.

«Воплощение сказки, возвращаемся в прошлое куда-то», - рассказала жительница Пензы Елена Попова.

«Это детство, наш фильм знаменитый, который еще был в Советском Союзе, когда мы были совсем маленькие», - поделилась жительница Пензы Алимя Шамшетдинова.

Танцы, музыка, яркие костюмы, необычные декорации и чудесные перевоплощения, происходящие на сцене, сделали спектакль по-настоящему сказочным.