В Пензе актеры сказали спасибо защитникам Отечества

При подготовке к музыкально-поэтической композиции «Поклонимся за тот великий бой», посвященной 80-летию Сталинградской битвы, актеры драматического театра обратились к свидетельствам участников тех героических событий. Своей постановкой артисты говорят спасибо и современным защитникам Отечества.
«Пензенский драмтеатр в этом плане отличается от многих. Актеры выезжали в госпиталя, в центры мобилизации, по разным точкам концертным, где выступали для детей, для беженцев. Они самостоятельно сделали этот концерт», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Программу также поддержали участники телевизионного проекта «Голос» разных годов. Все они из команды Александра Градского.
«Я хочу сказать спасибо за приглашение и за идею этого мероприятия. Когда такая атмосфера в мире, очень важно помнить историю и героев страны», - отметила участница телевизионного проекта «Голос» (2017 г.) Софья Онопченко.
«Приятно работать и исполнять музыку, которая заставляет людей задуматься», - подчеркнул участник телевизионного проекта «Голос» (2014 г.) Андрей Лефлер.
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