В Пензе актеры сказали спасибо защитникам Отечества

22.02.2023 | 20:59

При подготовке к музыкально-поэтической композиции «Поклонимся за тот великий бой», посвященной 80-летию Сталинградской битвы, актеры драматического театра обратились к свидетельствам участников тех героических событий. Своей постановкой артисты говорят спасибо и современным защитникам Отечества.

«Пензенский драмтеатр в этом плане отличается от многих. Актеры выезжали в госпиталя, в центры мобилизации, по разным точкам концертным, где выступали для детей, для беженцев. Они самостоятельно сделали этот концерт», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Программу также поддержали участники телевизионного проекта «Голос» разных годов. Все они из команды Александра Градского.

«Я хочу сказать спасибо за приглашение и за идею этого мероприятия. Когда такая атмосфера в мире, очень важно помнить историю и героев страны», - отметила участница телевизионного проекта «Голос» (2017 г.) Софья Онопченко.

«Приятно работать и исполнять музыку, которая заставляет людей задуматься», - подчеркнул участник телевизионного проекта «Голос» (2014 г.) Андрей Лефлер.