Пензенцы услышали патриотические песни в честь 23 Февраля

22.02.2023 | 19:29

Встреча в Пологовском районе в Запорожье особенно запомнилась участникам пензенской делегации. Поэтому песню из легендарного советского фильма «Как закалялась сталь» безоговорочно решили включить в программу патриотической акции - концерта в честь Дня защитника Отечества.

Среди зрителей были жены и матери участников специальной военной операции, мобилизованных из Пензы.

В исполнении ансамбля «Старгород» прозвучало попурри из знаменитых и таких родных русских песен.

В фойе просветительского центра Спасского кафедрального собора, где проходил концерт, была организована выставка детских работ «Наша Родина» и писем солдату.

«Пока мы здесь с вами поздравляем друг друга с этим праздником, наши ребята воюют и защищают нас с вами, наш дом, наших детей», - отметила организатор мероприятия Ксения Киселева.

Все письма будут переданы бойцам в зону СВО.