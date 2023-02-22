Пензенцы услышали патриотические песни в честь 23 Февраля

Встреча в Пологовском районе в Запорожье особенно запомнилась участникам пензенской делегации. Поэтому песню из легендарного советского фильма «Как закалялась сталь» безоговорочно решили включить в программу патриотической акции - концерта в честь Дня защитника Отечества.
Среди зрителей были жены и матери участников специальной военной операции, мобилизованных из Пензы.
В исполнении ансамбля «Старгород» прозвучало попурри из знаменитых и таких родных русских песен.
В фойе просветительского центра Спасского кафедрального собора, где проходил концерт, была организована выставка детских работ «Наша Родина» и писем солдату.
«Пока мы здесь с вами поздравляем друг друга с этим праздником, наши ребята воюют и защищают нас с вами, наш дом, наших детей», - отметила организатор мероприятия Ксения Киселева.
Все письма будут переданы бойцам в зону СВО.
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