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Культура

Пензенцы увидели город глазами живописца Евгения Нехорошева

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Зрители увидели Пензу глазами живописца, который провел в городе на Суре большую часть жизни. Евгений Нехорошев родился в Сахалинской области, с детства проявлял интерес к рисованию, потому и поступил в художественное училище.

«Выставка посвящена 125-летнему юбилею нашего художественного училища. В рамках этого юбилея сейчас проходит несколько выставок. Три выставки - в картинной галерее, и одну сделали в «Доме Бадигина», - рассказала куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Целый зал арт-пространства занимают около 30 полотен, написанных Евгением Нехорошевым. Это работы, над которыми художник трудился в разное время. Некоторым картинам - более 30 лет.

«Он занимается живописью как свободный художник. Сейчас он, правда, пишет совершенно в другом стиле. Я бы не сказала, что это прямо целиком классическая живопись. Здесь представлены работы и маслом на холсте, и акварелью, часто они посвящены Пензе, здесь можно увидеть пензенские виды», - подчеркнула Анастасия Суднева.

В «Доме Бадигина» вернисаж пробудет до конца месяца. В марте планируется полное обновление выставочных работ арт-пространства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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