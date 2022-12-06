Культура

В Пензе башкирские артисты показали «Танцы народов страны»

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В Башкирию на несколько часов перенеслись пензенцы, пришедшие на феерическое выступление государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова - одного из лучших в стране и ведущего в республике.

Коллектив Файзи Гаскаров основал в 1939-м. Талантливый и требовательный хореограф установил очень высокую планку, которой придерживаются и теперь. Есть даже термин «гаскаровский стиль».

«В наш коллектив берут из колледжа Рудольфа Нуреева, где выпускают даже артистов балета, которые выступают и за границей, танцуют в хороших коллективах, также и народных артистов», - рассказала солистка ансамбля Разиля Билалова.

«Танцы народов страны» - представление в двух частях с антрактом. Артисты гастролируют в рамках заключительного тура по федеральной программе Росконцерта «Мы - Россия».

Зрители аплодировали классическим номерам коллектива и новым.

«Мы посвятили танец нашему национальному герою - это генерал Шаймуратов. В этом году мы ко Дню республики открыли памятник в его честь на Советской площади в Уфе», - сообщил директор государственного ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова Назир Байзигитов.

Этот танец посвящен также добровольческим батальонам, созданным в Республике Башкортостан в начале специальной военной операции.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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