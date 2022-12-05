Студия «ПРО-зрение» представила «Ханский огонь» М. Булгакова

05.12.2022 | 20:48

Кто-то увидит, а кто-то услышит постановку по рассказу Михаила Булгакова «Ханский огонь».

Играют артисты театральной студии «ПРО-зрение». Они слабовидящие и слепые.

«Волнуюсь. Хоть не первый раз уже, но волнение все равно присутствует. Ждем что-то хорошее и надеемся, что волнение пропадет, когда выйдем на зрителя», - отметила актриса театральной студии «ПРО-зрение» Татьяна Сорокина.

«Очень хорошо себя чувствую. У меня роль старого камердинера Иона Васильевича», - рассказал актер театральной студии «ПРО-зрение» Александр Люлин.

Зал в историческом здании библиотеки имени Лермонтова превратился в музей-усадьбу «Ханская ставка». По воле случая камердинеру Ионе пришлось стать экскурсоводом.

Самодеятельный театр взялся за серьезную работу. Написанный почти сто лет назад «Ханский огонь» звучит вполне современно, и от актеров зависит, смогут ли они уловить потаенные мысли Михаила Булгакова.

Это вторая постановка студии «ПРО-зрение». Первая была по пьесе Островского, публика ее принимала тепло.