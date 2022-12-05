Сетевое издание|18+|Понедельник|5 дек 2022|21:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |

Культура

Студия «ПРО-зрение» представила «Ханский огонь» М. Булгакова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Кто-то увидит, а кто-то услышит постановку по рассказу Михаила Булгакова «Ханский огонь».

Играют артисты театральной студии «ПРО-зрение». Они слабовидящие и слепые.

«Волнуюсь. Хоть не первый раз уже, но волнение все равно присутствует. Ждем что-то хорошее и надеемся, что волнение пропадет, когда выйдем на зрителя», - отметила актриса театральной студии «ПРО-зрение» Татьяна Сорокина.

«Очень хорошо себя чувствую. У меня роль старого камердинера Иона Васильевича», - рассказал актер театральной студии «ПРО-зрение» Александр Люлин.

Зал в историческом здании библиотеки имени Лермонтова превратился в музей-усадьбу «Ханская ставка». По воле случая камердинеру Ионе пришлось стать экскурсоводом.

Самодеятельный театр взялся за серьезную работу. Написанный почти сто лет назад «Ханский огонь» звучит вполне современно, и от актеров зависит, смогут ли они уловить потаенные мысли Михаила Булгакова.

Это вторая постановка студии «ПРО-зрение». Первая была по пьесе Островского, публика ее принимала тепло.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте