Студия «ПРО-зрение» представила «Ханский огонь» М. Булгакова

Кто-то увидит, а кто-то услышит постановку по рассказу Михаила Булгакова «Ханский огонь».
Играют артисты театральной студии «ПРО-зрение». Они слабовидящие и слепые.
«Волнуюсь. Хоть не первый раз уже, но волнение все равно присутствует. Ждем что-то хорошее и надеемся, что волнение пропадет, когда выйдем на зрителя», - отметила актриса театральной студии «ПРО-зрение» Татьяна Сорокина.
«Очень хорошо себя чувствую. У меня роль старого камердинера Иона Васильевича», - рассказал актер театральной студии «ПРО-зрение» Александр Люлин.
Зал в историческом здании библиотеки имени Лермонтова превратился в музей-усадьбу «Ханская ставка». По воле случая камердинеру Ионе пришлось стать экскурсоводом.
Самодеятельный театр взялся за серьезную работу. Написанный почти сто лет назад «Ханский огонь» звучит вполне современно, и от актеров зависит, смогут ли они уловить потаенные мысли Михаила Булгакова.
Это вторая постановка студии «ПРО-зрение». Первая была по пьесе Островского, публика ее принимала тепло.
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