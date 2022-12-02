Культура

В Пензе выступил эстрадно-джазовый оркестр «Ретро»

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На пензенской сцене выступил эстрадно-джазовый оркестр «Ретро». В его исполнении звучали всемирно известные вальсы.

«Они всегда в каком-то вращении. У режиссеров была некоторая концепция, чтобы показать какой-то круг, перерождение, воплощение событий новых», - рассказал артист оркестра «Ретро» Илья Антонов.

В программу вошли произведения зарубежных и отечественных авторов, некоторые композиции сопровождались вокалом.

Для молодежи вход был свободным - концерт организовали в рамках проекта «Пушкинская карта». Каждый учащийся от 14 до 22 лет имеет право посещать такие мероприятия бесплатно.

«Так может быть неудобно, может быть жалко денег или их просто нет. А так карта есть - можно прийти и послушать, что же сейчас существует в пензенском пространстве культуры», - отметил художественный руководитель ЦКиД г. Пензы Михаил Андреев.

На следующем концерте в Центре культуры и досуга выступит этно-фолк-группа «Вертоград».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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