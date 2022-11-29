Пензенскому артисту Эдуарду Пятунину исполнилось 50 лет

29.11.2022 | 20:57

Один из самых ярких музыкантов региона отметил юбилей. Художественному руководителю ансамбля «Губерния», а также муниципального русского народного оркестра «Пенза» Эдуарду Пятунину исполнилось 50 лет.

«Насколько он талантлив, настолько он и хороший человек - это большая редкость. Поэтому сегодня здесь полный зал», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Как и положено профессиональному артисту, юбилей Эдуард Пятунин отметил на сцене. Концерт особенный. Конечно, большую часть вечера солировал сам именинник.

Хотя в программе оказалось огромное количество сюрпризов. На сцене было много друзей Эдуарда Пятунина, музыканты приехали из разных регионов страны. Анатолий Невдах, солист Самарского театра оперы и балета, с Эдуардом дружит еще со студенческой скамьи.

«Он заботливый друг, несмотря на его жесткий характер. Он очень сильный, волевой человек. Сегодня я как раз хочу эти слова о его верности профессии подчеркнуть, когда буду его поздравлять со сцены», - поделился музыкант Анатолий Невдах.

«Я постарался всех собрать, быть в творческом кругу, чтобы что-то вспомнить, что-то новое сделать, все это показать», - отметил музыкант Эдуард Пятунин.

«Мы от всего сердца желаем вам здоровья крепкого, продолжения активной творческой деятельности, чтобы всегда мир, дружба царили в ваших коллективах, всегда было желание пополнять репертуар», - перечислила председатель пензенского отделения союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

Главная же награда для любого музыканта не грамоты и благодарности, а любовь и уважение зрителя.