В Пензе выступила звезда детективных сериалов Сергей Апрельский

28.11.2022 | 19:34

В зале Лермонтовской библиотеки собрались истинные поклонники Сергея Апрельского, актера, исполнившего более 120 ролей в кино. Особо зрителям он запомнился работой в сериале «Бригада».

«Когда говорят: а, Муха! Это абсолютно никак не зазорно. И хорошо, что это есть, потому что я могу не по пальцам перечислить кучу актеров, лицо которых знаем, а картину ты не назовешь», - отметил Сергей Апрельский.

Первым режиссером Сергея была его мама, которая учила сына читать стихи, рассказывать басни. Теперь он их даже переписывает на современный лад.

Звезда детективных сериалов, игравший и преступников, и сотрудников правоохранительных органов, не сразу стал актером. В театральный вуз не поступил, пришлось осваивать иную профессию.

«Старший технолог лесозаготовок. Мне это было скучно. Полтора курса. И основная проблема началась, когда я пришел после армии, отслужил в Германии. Мне надо было закончить среднее образование, чтобы осуществить какую-то давнюю мечту», - рассказал Сергей Апрельский.

Вечером ходил на занятия в школу рабочей молодежи, а потом поступил в цирковое училище. Случайно оказался на съемочной площадке у Станислава Говорухина, в «Ворошиловском стрелке». Роль продавца оружия дала старт карьере актера Апрельского.

После концерта в Пензе звезда отечественного кино отправился на свою малую родину, в Республику Коми, заниматься подготовкой к съемкам короткометражного клипа на песню, которую он сочинил про свой любимый город Ухту.