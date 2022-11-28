Культура

В Губернаторском доме посвятили выставку российской глубинке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Губернаторском доме открылась выставка картин участников III Международного пленэра имени Николая Кузьмина, проходившего в Сердобском районе. Все полотна пропитаны ярким солнцем, они как будто дышат свежестью. Здесь множество оттенков зеленого. Сразу видно - писались в мае.

«Здесь 37 работ, 18 участников из разных регионов России и ближнего зарубежья», - рассказал организатор III Международного пленэра им. Н. В. Кузьмина Андрей Вилков (г. Сердобск).

Малая родина, любимый район, трогательная деревня. На картинах изображены реальные виды и объекты. Это фактически живописные документы настоящей российской глубинки. Естественной, чистой и колоритной.

«У нас происходит хорошее, доброе дело из серии возвращения имен уроженцев Пензенской области, которые сегодня не очень на слуху. Но эти люди своим творчеством, жизненным путем более чем достойны, чтобы о них помнили», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозиция продолжила цикл выставок, приуроченных к 130-летию Пензенской картинной галереи. Здесь их организовано уже порядка 150. И эта далеко не последняя в уходящем юбилейном году.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте