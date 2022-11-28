В Губернаторском доме посвятили выставку российской глубинке

28.11.2022 | 21:04

В Губернаторском доме открылась выставка картин участников III Международного пленэра имени Николая Кузьмина, проходившего в Сердобском районе. Все полотна пропитаны ярким солнцем, они как будто дышат свежестью. Здесь множество оттенков зеленого. Сразу видно - писались в мае.

«Здесь 37 работ, 18 участников из разных регионов России и ближнего зарубежья», - рассказал организатор III Международного пленэра им. Н. В. Кузьмина Андрей Вилков (г. Сердобск).

Малая родина, любимый район, трогательная деревня. На картинах изображены реальные виды и объекты. Это фактически живописные документы настоящей российской глубинки. Естественной, чистой и колоритной.

«У нас происходит хорошее, доброе дело из серии возвращения имен уроженцев Пензенской области, которые сегодня не очень на слуху. Но эти люди своим творчеством, жизненным путем более чем достойны, чтобы о них помнили», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозиция продолжила цикл выставок, приуроченных к 130-летию Пензенской картинной галереи. Здесь их организовано уже порядка 150. И эта далеко не последняя в уходящем юбилейном году.