Цирковая студия «Калейдоскоп» представила новую программу

25.11.2022 | 19:47

К концерту воспитанники цирковой студии «Калейдоскоп» готовились несколько месяцев - репетировали номера, выбирали костюмы.

«Я смотрела в интернете, мне понравился, изменила некоторые детали и сказала, чтобы мне сделали», - отметила воспитанница студии Злата Жучкова.

Для воздушных гимнастов важно, чтобы костюм был не просто красивым и привлекающим к себе внимание, но и удобным.

«Воздушная гимнастика мне нравится тем, что можно выполнять разные трюки, находиться очень высоко на сцене», - поделилась воспитанница студии Вера Глыбина.

Новая программа называется «Цирковой серпантин». В ней собраны все жанры: акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика, клоунада.

«Человека рассмешить легко. Этот цирковой номер для меня первый», - рассказала воспитанница студии Софья Баканова.

«Есть талантливые, гибкие, пластичные, а есть немножко затянутые, но каждый ребенок у нас может найти себе определенный жанр и поучаствовать», - сообщила руководитель студии Ольга Куликова.

Народный образцовый коллектив - цирковая студия «Калейдоскоп» в этом году отмечает свое 25-летие. В ней занимаются 80 детей в возрасте от 5 до 18 лет.