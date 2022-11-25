Пензенцам будут показывать цифровую копию шедевра Левитана

25.11.2022 | 20:12

Музей одной картины временно закрыт. Надпись сразу бросается в глаза тем, кто пытается попасть в уникальное учреждение культуры. На месте, где обычно находится щит с сообщением, какое полотно здесь экспонируется, теперь висит яркий патриотический плакат. «Тишина» Левитана пару недель назад отправилась назад в Петербург, в Государственный Русский музей.

И все же встретиться с пейзажем снова можно - уже в здании картинной галереи. 26 и 27 ноября здесь устраивают сеансы, аналогичные тем, что проходили в здании на улице Кирова. Разочарования у посетителей от лицезрения копии не будет.

«Она расположена в зале «Рубеж веков», где в экспозиции - авторский этюд, одна из последних работ «Вид озера», можно сравнить. Если мы будем рассматривать эти картины самым придирчивым образом, мы практически не сможем увидеть никакой разницы», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Устраивать сеансы по выходным в картинной галерее будут столько, сколько они будут вызывать интерес у зрителей. Сначала показывать станут «Тишину» и сопровождающий ее фильм «Грусть, разлитая в природе», а потом, возможно, и другие картины.

«И «Княжна Тараканова», и «Девочки-сестры», и «Портрет священника Петрова» Репина, Винтерхальтер - «Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова». Все эти фильмы есть, все копии цифровые есть, все это будем показывать - и здесь, и выезжать в школы и в районы», - рассказал Кирилл Застрожный.

Новое полотно в Музей одной картины прибудет только в феврале, хотя натюрморт Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях» планировали начать показывать уже 22 ноября. С чем связаны изменения, пока не озвучивается. По неофициальной информации, пензенцев ждет сюрприз.