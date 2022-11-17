Культура

Пензенцы услышали композиции из любимых фильмов и сериалов

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Шесть лет назад пензенцы уже видели программу «Музыка и кино», а теперь ансамбль «Злато-Серебро» представил горожанам обновленный вариант, в котором практически ничего не осталось от прежнего. Сохранилась только идея включить в концерт песни из любимых россиянами кинофильмов.

«К подбору этой программы очень интересно подошли участники ансамбля. Каждый свой любимый фильм назвал, и мы попытались это воплотить в жизнь», - отметила художественный руководитель ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

В результате в программу попали композиции из фильмов «Чародеи», «Дело было в Пенькове», «Русское поле», «Иван Васильевич меняет профессию», из сериалов «Станицы» и «Сваты». Для себя Наталья Мещерякова выбрала несколько песен, а пару хитов спели все вместе - настолько любимыми оказались слова и мелодии.

Кино и песни артисты отобрали разных времен - от черно-белых до вышедших в последние годы. Звучали на сцене филармонии и хиты из мультфильмов. Изюминкой программы стало сопровождение номеров хореографическими композициями в исполнении разных пензенских коллективов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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