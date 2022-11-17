Культура

Пензенские художники показали разнообразие российской природы

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В Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого открылась выставка лучших работ студентов и преподавателей с выездных конкурсов года. География обширна и уникальна: и Гурзуф, и крымский Коктебель, и Хвалынск Саратовской области.

«Мы увидим разнообразие российской природы, разные этюды. Посылаем на пленэры лучших учеников нашего училища, и задача состоит в том, чтобы ребята раскрылись, показали весь свой талант», - сообщила директор Пензенского художественного училища им К. А. Савицкого Ирина Тюкалова.

На открытом воздухе рисуют ежегодно в разных уголках России, приезжают лучшие студенты художественных училищ и вузов страны. На выездных конкурсах подобного типа участники иногда сталкиваются с трудностями из-за погодных условий.

«Была жара, шпарило солнце, ни единого облачка на небе, и все время мы ездили в середине дня», - рассказала преподаватель художественного училища Светлана Король.

Студент 3-го курса Михаил Бутенко уже не раз принимал участие в пленэрах. В этом году он получил уникальный опыт - прежде пензенские художники изображали природу средней полосы России, а в октябре 2022-го удалось запечатлеть натуру Крыма.

«Тут новшество, другие света, другой цвет, море, горы. Помимо того что приходилось подбирать новые замесы, что-то писать новое, еще было интересно лазить по горам, по берегам диким. Очень большие эмоции и впечатления на несколько лет вперед», - поделился молодой человек.

Выставка будет работать в течение месяца.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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