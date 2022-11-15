Культура

В Пензе жизнь русской женщины изобразили в технике батик

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Яркие, самобытные, мгновенно приковывающие к себе внимание картины Татьяны Чагоровой мало кого оставляют равнодушным. Ее персональная выставка «Женщины и цветы. Батик и акварель» открылась в Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого.

«Мое понимание России, русской женщины, ее судьбы, ее жизни - это выражено все в моей любимой технике батик», - рассказала заслуженный работник культуры РФ Татьяна Чагорова.

Чагорова - обладательница золотой и серебряной медалей Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России, выпускница пензенского художественного училища и его гордость.

«Наши ребята многие не видели такие работы, не знакомы с техникой батик, и вот как раз есть возможность ознакомиться с ней поближе. Возможно, многие захотят научиться этой технике», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Ирина Тюкалова.

Многочисленные воспитанники Татьяны Геннадьевны стараются в какой-то степени подражать работам своего наставника.

«На них смотришь - они передают настроение, сразу видно, с каким настроением она писала эту картину», - подчеркнула школьница Алиса Першина.

Коллеги называют работы Чагоровой безупречными по стилю, исполнению, выбору сюжета и фактуры. Всего на выставке представлено 13 произведений мастера.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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