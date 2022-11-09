Культура

В пензенской школе организовали танцевальный конкурс

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В конкурсе «Танцуй, пока молодой» участвовали все ученики школы № 73. 44 класса превратились в 44 творческих коллектива, а для гала-концерта жюри отобрало 8 лучших номеров. В чем выходить на сцену - в шляпе для польки или в русском народном костюме - решил жребий.

«Одним из критериев была массовость - на сцену должен был выйти весь класс, а не только те, кто где-то занимается; второй критерий - сценический образ (прическа, макияж, костюмы); художественная выразительность и обязательно элементы того танца, который достался по жеребьевке», - уточнила директор школы Ирина Гусева.

Каждый коллектив принял по номеру из современных, классических или национальных танцев мира. Старшеклассники исполнили американский твист.

Для малышей-первоклассников жеребьевка определила хулу - гавайский языческий танец.

Победила в конкурсе испанская страсть. Учащиеся 11-го класса исполнили танец в стиле фламенко.

Хореографию ребята придумали сами.

«У нас есть такие, кто занимается танцами, но этим видом никто не занимался. Мы изучали разные видеоуроки, смотрели классы, что-то брали оттуда и так учились», - рассказала ученица Кристина Вильдяева.

«Нам все-таки удалось доказать, что каждый ребенок - безусловно творческая личность», - подытожила Ирина Гусева.

На этом решили не останавливаться. В следующих четвертях ребят ждут театральный, певческий и патриотический конкурсы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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