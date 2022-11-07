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Культура

В Пензе выступила казанская группа «Мураками»

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У «Мураками» почитателей в Пензе много. Горожане следят за творчеством казанской группы, созданной почти 20 лет назад.

«Ходили в Санкт-Петербурге на концерт, очень понравилось. Каждый раз, когда приезжают в Пензу, мы приходим с подругами», - рассказала жительница Пензы.

Получасовое ожидание порядком разогрело и без того оживленную публику. Солистку коллектива Диляру Вагапову пензенцы встретили овациями.

«Будем петь, танцевать, отрываться! Хорошего всем вечера!» - приветствовала публику артистка.

Благодаря «Нулевому километру» коллектив возглавил в свое время хит-парады. Песня вошла в 500 лучших.

«Мураками» исполняет альтернативный и поп-рок, песни группы - результат совместного творчества музыкантов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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