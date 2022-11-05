В Пензе состоялась ежегодная акция «Ночь искусств»

05.11.2022 | 18:00

Город засыпает - просыпаются любители искусства. Место сбора - «Дом офицеров», сюда тянутся люди всех возрастов из разных уголков города. В Пензе прошла ежегодная акция «Ночь искусств». В 2022-м ее решили сделать тематической.

«Общее название - «Наши традиции». Мы не могли остаться в стороне и предложили нашим гостям, зрителям работу интерактивных площадок», - сообщил художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Уже на входе посетителей встречала выставка национальных костюмов коренных народов Пензенской области. Есть и подлинные образцы, которые хранятся в частных коллекциях, а также в музейных фондах.

Главное действо развернулось в фойе второго этажа. Еще до премьеры нового спектакля театра моды Ольги Букиной участники «Ночи искусств» увидели костюмы из постановки.

«Первые показы пройдут 3 и 21 декабря и 7 января - все как в настоящем театре», - объявила руководитель театра моды.

Это традиционная одежда народов, проживавших на территории Руси, но с современными дополнениями. Например, кокошник, старинный русский головной убор, выполнен из кожи с металлическими вставками.

«Ночь искусств» прошла под знаком Дня народного единства. Все мероприятия так или иначе были приурочены к этому событию.