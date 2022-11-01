Пензенские преподаватели музыки дали открытый концерт

В 2022 году концерт «Музыкальная палитра» отметил свое совершеннолетие - его провели в 18-й раз. Выбор композиции остается за исполнителем. Никаких ограничений по жанру и музыкальному направлению нет.
Для трио из школы искусств «Квинта» выступление стало своего рода премьерой. Совсем недавно они открыли для себя французского композитора Мелани Бони.
«Мы никогда раньше с ее творчеством не сталкивались, и сегодня очень интересно будет показать публике эту музыку», - рассказала участница коллектива Марина Сафронова.
«Уже сложившийся коллектив исполнителей, но каждый год добавляются новые ансамбли, новый репертуар. Для преподавателей выступить хоть раз в год в открытом концерте, да еще в прекрасном зале, - это большая честь», - отметила заслуженный работник культуры РФ Руфина Глазман.
В концерте приняли участие 15 коллективов - педагоги музыкальных школ, колледжа имени А. А. Архангельского, артисты филармонии.
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