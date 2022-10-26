Пензенский художник перенес гармонию природы на холсты

26.10.2022 | 21:04

Более 140 работ пензенского художника Сергея Шалаева украсили стены картинной галереи имени К. А. Савицкого, и это лишь малая часть его творений. На их создание у автора ушла практически вся жизнь. В этом году ему исполняется 60 лет, потому и экспозиция юбилейная. Здесь есть портреты и натюрморты, но большинство картин рассказывают, как красив окружающий мир.

«Вы любите на природе отдыхать, я тоже люблю растворяться в природе. В пейзаже нужно передать состояние красоты природы», - отметил художник Сергей Шалаев.

«Такое ощущение, что та гармония, тот покой, то любование природой, которые есть у этого человека внутри, звучат в этих картинах. Он давно уже сам с собой договорился, у него нет бунта в душе, и это говорит о зрелости мастера», - объяснила главный экспозиционер Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

Действительно, на полотнах нет гроз и ураганов, в них читаются тихое созерцание и умиротворение художника.

На выставке представлено множество этюдов. Некоторые из них Сергей создал буквально за полчаса. Потребовалась внимательная работа экспозиционера, чтобы зритель мог в полной мере оценить творчество художника.

«Есть картины, которые нужно было показать вместе, они составили хор, поэтому мы решили в зал ввести щиты, которые объединили небольшие хоры этюдов. Они расположились вместе - и прозвучала музыка отдельно», - рассказала Нина Санталова.

Юбилейная выставка Сергея Шалаева будет радовать посетителей до 12 декабря.