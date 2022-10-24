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Культура

В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Танцуй, Поволжье!»

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Вот и завершился большой конкурс-фестиваль «Танцуй, Поволжье!». В этом году 22 коллектива боролись за победу и в гала-концерте участвовали тем же составом. Интригу, кто же окажется лучшим, держали до конца.

«Мы хотим, чтобы зритель увидел, весь пензенский зритель. У нас сегодня и из области приехали жители, половина зала из области. Разве они такую красоту увидят?» - отметила организатор фестиваля Лариса Алексеева.

Несмотря на то что коллективы приехали из разных регионов страны, им нужно было представить танец именно поволжского народа. Для этого необходимо ознакомиться с историей края. Девушкам из Тверской области помогли хореографы.

«Нам объясняют, как они танцевали, в чем смысл танца», - рассказала участница ансамбля «Пелагия» Анастасия Мурзинова (г. Вышний Волочек).

За свое выступление они получили диплом первой степени.

Собственными впечатлениями поделились и артистки народного театра «Юность» из Перми.

«Прошло у нас все хорошо. Мы очень сильно волновались, пили валерьянку, но нормально», - сообщила Юлия Козлова.

На девушках были традиционные татарские народные костюмы: тюбетейки, пестрые платья. А в танце - своя мысль и сюжет. Кстати, за него артисткам присудили диплом второй степени.

«Девочка приносит сундук, другие девочки достают из сундука всякие вещички, а одной ничего не достается. Она начинает грустить. А они это замечают, сговариваются и одевают ее во все. А потом все веселятся», - объяснила артистка.

В 2022-м фестиваль «Танцуй, Поволжье!» проводят уже в двенадцатый раз. И с каждым годом конкурс привлекает все больше и больше участников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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