В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Танцуй, Поволжье!»

Вот и завершился большой конкурс-фестиваль «Танцуй, Поволжье!». В этом году 22 коллектива боролись за победу и в гала-концерте участвовали тем же составом. Интригу, кто же окажется лучшим, держали до конца.
«Мы хотим, чтобы зритель увидел, весь пензенский зритель. У нас сегодня и из области приехали жители, половина зала из области. Разве они такую красоту увидят?» - отметила организатор фестиваля Лариса Алексеева.
Несмотря на то что коллективы приехали из разных регионов страны, им нужно было представить танец именно поволжского народа. Для этого необходимо ознакомиться с историей края. Девушкам из Тверской области помогли хореографы.
«Нам объясняют, как они танцевали, в чем смысл танца», - рассказала участница ансамбля «Пелагия» Анастасия Мурзинова (г. Вышний Волочек).
За свое выступление они получили диплом первой степени.
Собственными впечатлениями поделились и артистки народного театра «Юность» из Перми.
«Прошло у нас все хорошо. Мы очень сильно волновались, пили валерьянку, но нормально», - сообщила Юлия Козлова.
На девушках были традиционные татарские народные костюмы: тюбетейки, пестрые платья. А в танце - своя мысль и сюжет. Кстати, за него артисткам присудили диплом второй степени.
«Девочка приносит сундук, другие девочки достают из сундука всякие вещички, а одной ничего не достается. Она начинает грустить. А они это замечают, сговариваются и одевают ее во все. А потом все веселятся», - объяснила артистка.
В 2022-м фестиваль «Танцуй, Поволжье!» проводят уже в двенадцатый раз. И с каждым годом конкурс привлекает все больше и больше участников.
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