В Пензе торжественно открыли фестиваль «Танцуй, Поволжье!»

21.10.2022 | 20:50

Все Поволжье в зале Центра культуры и досуга не уместить, а лучшие хореографические народные коллективы страны - можно. Состоялось торжественное открытие XII Всероссийского фестиваля «Танцуй, Поволжье!».

«Мы поприветствовали всех наших участников, представили жюри. Сегодня хочется пожелать удачи участникам, конкурсантам, удачи фестивалю», - отметил директор МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы» Валерий Ануфриев.

По названию ансамбля «Юность Сибири» несложно догадаться, откуда приехали девушки.

«У нас есть прекрасный постановщик Овчинников Александр Владимирович, который в основном ставит нам все танцы, он же и поставил нам удмуртский танец «Веселый перезвон», который мы представим в нашей программе. Как он готовился - с нами он, к сожалению, не поделился, но мы уверены, что у него есть опыт, что он очень много знает об этом народе», - рассказала участница фестиваля Мария Максимова (г. Тюмень).

В этом году в «Поволжье» станцуют 520 человек, что можно признать рекордом за историю фестиваля. Какие коллективы удостоятся дипломов лауреатов и заберут Гран-при, станет известно 23 октября на большом гала-концерте.