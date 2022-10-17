В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Лермонтов и музыка»

17.10.2022 | 21:23

Лермонтов и музыка неразрывно связаны. Существует огромное количество романсов на его стихи. В Пензе большим гала-концертом завершился всероссийский фестиваль, в котором приняли участие 26 музыкальных коллективов со всех уголков страны.

«Одной из целей фестиваля является, безусловно, сохранение того творческого наследия, музыкального и поэтического, которое предложено нам поэтом, нашим земляком Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, и обработано на протяжении многих десятилетий различными композиторами», - сообщила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Это уже восьмой фестиваль «Лермонтов и музыка». Первая его презентация состоялась в Оружейной палате Московского Кремля в 2007 году.

«Автор этой идеи - народный артист Советского Союза Владислав Иванович Пьявко. И в течение пяти конкурсов и фестивалей он был председателем жюри и вдохновлял всех на эту работу», - рассказала председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

Позже его место занял профессор ГИТИСа Николай Васильев. В 2022 году он вновь в большом зале филармонии, чтобы отобрать из всех участников лучших.

«Это надо именно подрастающему поколению. Люди через Лермонтова соприкасаются с музыкой или через музыку с Лермонтовым. В этом смысле у фестиваля очень мудрое название «Лермонтов и музыка», потому что это сочетание дает интерес», - отметил заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Васильев.

Из 26 до гала-концерта добрались восемь музыкальных коллективов. Они получили звание лауреатов.