Пензенская Лермонтовская библиотека отметила 130-летие

14.10.2022 | 20:42

Немая свидетельница трех веков - пензенская Лермонтовка отмечает юбилей. Сотрудники старейшего учреждения культуры приняли поздравления от коллег.

«Первая в мире Лермонтовская библиотека, которую называли живым памятником Лермонтову, была основана 130 лет назад усилиями представителей пензенской интеллигенции, организовавшей сбор денежных средств и книг, при поддержке местных органов государственной власти для содействия образованию жителей Пензенской губернии», - отметил директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский (г. Санкт-Петербург).

«В числе выдающихся читателей Лермонтовки был Всеволод Эмильевич Мейерхольд. И такая культура, которая здесь сложилась, она так и будет дальше цвести и будет жить», - подчеркнула директор Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

10 лет назад вступил в строй новый 12-этажный корпус Лермонтовской библиотеки, рассчитанный на 4 миллиона единиц хранения. По своей сути это многофункциональный комплекс - один из лучших в России.

«Библиотека располагает базами данных, которые отсутствуют, как правило, где-либо в других местах. Это Национальная электронная библиотека, «ЛитРес», Национальная книжная платформа», - сообщила заведующая отделом Российской национальной библиотеки Татьяна Петрусенко (г. Санкт-Петербург).

Библиотека на протяжении всей истории своего существования была и остается местом притяжения любителей литературы разных возрастов.

«Я читаю разные книги, мне нравятся больше сказки», - поделился юный читатель Дима Юленков.

Лермонтовка получила и необычный подарок - кирпич с острова Пограничного, одного из укреплений Брестской крепости, которое в числе первых приняло на себя удар вермахта.

«Я надеюсь, что этот камень сможет стать одним из элементов новой выставочной экспозиции, которую, как мне кажется, было бы целесообразно организовать для нашей молодежи, чтобы рассказать настоящую историю», - произнес министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.