Культура

Новый сезон в «Доме офицеров» начался с большого фестиваля

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В «Доме офицеров» закрутилось «Веретено» - так называется II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль, приуроченный к празднованию Года культурного наследия народов России.

«Работают интерактивные площадки, мастер-классы, мы репетируем на сцене, готовимся к гала-концерту - все активно, все весело, детям нравится, хотят еще», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Сувениры своими руками изготовили в мастерской «Расписная изба». На деревянные лопатки - их организаторы заготовили три сотни - нанесли узоры, попутно знакомясь с народным прикладным творчеством и особенностями городецкой росписи.

«Лаком покрою и поставлю на специальную полку. Там доски разные стоят у меня», - пояснила участница фестиваля Алена Хахаева.

Участники фестиваля - из Пензы и районов области, а также из Республики Мордовия и Саратова.

«Здесь действительно творческая лаборатория, мы уже все посмотрели», - оценила делегат из Саратова Наталья Твердохлеб.

Как звучат духовые и струнно-щипковые инструменты, показал мультиинструменталист Виктор Климов. Он играет и на гуслях, и на калюке.

Таким большим праздником в «Доме офицеров» ознаменовалось открытие нового творческого сезона в центре культурного развития.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте