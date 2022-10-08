Новый сезон в «Доме офицеров» начался с большого фестиваля

08.10.2022 | 19:00

В «Доме офицеров» закрутилось «Веретено» - так называется II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль, приуроченный к празднованию Года культурного наследия народов России.

«Работают интерактивные площадки, мастер-классы, мы репетируем на сцене, готовимся к гала-концерту - все активно, все весело, детям нравится, хотят еще», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Сувениры своими руками изготовили в мастерской «Расписная изба». На деревянные лопатки - их организаторы заготовили три сотни - нанесли узоры, попутно знакомясь с народным прикладным творчеством и особенностями городецкой росписи.

«Лаком покрою и поставлю на специальную полку. Там доски разные стоят у меня», - пояснила участница фестиваля Алена Хахаева.

Участники фестиваля - из Пензы и районов области, а также из Республики Мордовия и Саратова.

«Здесь действительно творческая лаборатория, мы уже все посмотрели», - оценила делегат из Саратова Наталья Твердохлеб.

Как звучат духовые и струнно-щипковые инструменты, показал мультиинструменталист Виктор Климов. Он играет и на гуслях, и на калюке.

Таким большим праздником в «Доме офицеров» ознаменовалось открытие нового творческого сезона в центре культурного развития.