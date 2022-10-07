В Пензе прошел «Фестиваль одного дня» академии Никиты Михалкова

07.10.2022 | 20:33

К пензенцам Никита Михалков обратился с экрана телевизора - лично посетить Сурский край у маэстро не получилось.

В городе стартовал «Фестиваль одного дня» академии кинематографического и театрального искусства именитого актера. Открыл мероприятие мастер-класс столичного режиссера, педагога и хореографа Марии Апексимовой.

«Это достаточно короткий разговор - как некое предложение подумать, что есть и такая тема работы над ролью, текстами, улучшением своих качеств. И дальше, если это их заинтересует, они будут искать возможности, где можно получить более объемные знания по этому направлению», - отметила Мария Апексимова.

Основная часть сидевших в зале - студенты, молодые актеры различных студий. Но были среди слушателей и те, кто уже давно служит Мельпомене. Николай Шаповалов и Дарья Шнейдер, артисты пензенского драматического театра, внимательно слушали коллегу из Москвы.

Тема мастер-класса - пластическая импровизация и театральная биомеханика. Проще говоря, артисту необходимо почувствовать свое тело, зритель должен понимать все без слов. Каждое движение - как фраза, в итоге получается целая история, рассказанная без единого звука.