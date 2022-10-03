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Культура

В Пензе состоялся праздничный концерт в честь Муслима Магомаева

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Ему редко удавалось закончить песни на выступлениях - финальные слова тонули в овациях. Известный советский эстрадный и оперный певец Муслим Магомаев ушел из жизни в 2008 году, но зал, где звучали его композиции, все равно был полон.

В филармонии сезон открыли концертом в честь 80-летия со дня рождения музыканта. Солисты Губернаторской симфонической капеллы подготовили 25 номеров из его творчества.

«Он пел обо всем: о любви, о преданности, надежде и самых лучших чувствах человека. Его песни очень животрепещущие в любое время, мне кажется, и очень открыты и доступны для каждого. Мы целый месяц готовились к этому концерту», - рассказал солист Губернаторской симфонической капеллы Руслан Проскуряков.

В репертуаре Магомаева немало произведений на иностранном языке, но русскому слушателю все же ближе родное.

«Он лирик очень хороший, как-то все через себя пропускает. Это нам нравится, когда пропускают певцы через себя», - отметил зритель Анатолий Баталин.

Концерт назвали «Ты моя мелодия» из-за песни, которая в свое время стала визитной карточкой прославленного певца.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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