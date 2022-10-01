В Пензе творческие коллективы дали большой общий концерт

01.10.2022 | 16:30

«Пензаконцерт», объединивший 10 различных коллективов, открыл свой новый творческий сезон. В фойе гостей встречал оркестр ансамбля песни и танца «Казачья застава».

«Это осенняя музыкальная фантазия, где мы рассуждаем о жизни, говорим о любви, сопереживаем и поем песни о Родине. Время непростое, но всех объединяют главные чувства», - пояснила заместитель директора «Пензаконцерта» Любовь Сычева.

«Все коллективы нравятся, обожаю Наталью Мещерякову, ансамбль «Миряне». Всех очень любим, поэтому стараемся не пропускать», - рассказала жительница Пензы Вера Земцова.

Для ансамбля «Горница» этот творческий сезон станет первым. 1 декабря коллективу исполнится год, все его артисты работают в «Пензаконцерте» уже давно и хорошо друг друга знают.

«Большая творческая дружная семья, которая на всех концертах собирается, все общаются: как идут дела, какой репертуар будем готовить. В обычном репетиционном моменте тоже свои нюансы обсуждаем. Даже просто так можно друг к другу прийти», - отметила руководитель ансамбля Татьяна Долгова.

Все коллективы подготовили лучшие номера: русские народные песни, хиты российской эстрады, авторские композиции. В новом творческом сезоне артисты пообещали преподнести своим зрителям еще немало сюрпризов. Их репертуар постоянно расширяется.

Участие в концерте приняли и юные танцоры из ансамбля «Провинция».