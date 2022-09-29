В Пензе готовят к показу премьеру спектакля «Театр»

29.09.2022 | 19:43

Костюмы уже сценические, но сценарий еще в руках. За всем происходящим из зала наблюдают лишь избранные - режиссер, его помощник и звукооператор.

За несколько дней актерам необходимо отточить каждую реплику, каждое движение, ведь это не просто премьера нового спектакля, а бенефис заслуженной артистки России Натальи Старовойт. В храме Мельпомены она прослужила большую часть своей жизни, сцена для нее - второй дом. В честь юбилея актриса играет главную роль в постановке «Театр».

«Когда читаешь роман и когда над ним работаешь - тут так много всего», - отметила Наталья Старовойт.

Ее героиня - актриса, настоящая звезда, не найти англичанина, который ее не знает. С мнением Джулии считаются, его уважают, она и театр неразлучны. Все в точности, как и в жизни Натальи Старовойт.

«Она творец, и в конце она приобретает какую-то свободу. Эта мощная сила для нее дорога, и это, я думаю, основное, что в ней есть. По сюжету развивается любовная линия, но для меня основная история - все-таки в каком-то ее внутреннем росте, прохождении через испытание, потому что для нее любовь как бы и счастье, и несчастье одновременно», - подчеркнула артистка.

Это уже третий бенефис Натальи Старовойт. Первый - «Вишневый сад», пять лет назад зритель увидел постановку «Визит алой дамы», теперь актриса вновь выходит на сцену в шикарном красном платье, но роль совершенно другая. Не тот и режиссер - Алина Кушим знакома пензенцам по спектаклю «Валентин и Валентина».

«Мне как молодому режиссеру Наталья Витальевна не доверяла с самого начала, она согласилась на это только после того, как мы с ней поговорили. Но в процессе работы она, наверное, доверилась мне и уже пошла за мной, я - за ней, и, мне кажется, мы стали командой. Наталья Витальевна очень большое участие принимала в том, как в итоге все будет выглядеть, как звучать, и очень многое в этом спектакле - именно ее», - рассказала режиссер постановки Алина Кушим.

«Театр» ставят на средства Российского фонда культуры. Премьера намечена на 30 сентября. Билетов на первый день показа уже не осталось, однако спектакль будут давать еще 1, 15 и 21 октября.