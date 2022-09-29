Пензенцы отметили Международный день пожилого человека

29.09.2022 | 20:13

В библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина прозвучал романс пензенского барда Дмитрия Букина в исполнении Бахтияра Хабеева - так он начал свое музыкальное поздравление. В зале собрались дамы мудрого возраста, чтобы отметить Международный день пожилого человека. Зрительницы уже давно знакомы друг с другом, все они - члены клуба «Доброе сердце» и волонтеры отряда «Серебряная нить».

«В честь праздника мы их пригласили, чтобы почествовать, так скажем, чтобы они почувствовали заботу, тепло», - рассказала специалист центра помощи семье и детям Ленинского района г. Пензы Ирина Харитонова.

Пензячки часто собираются вместе. Помимо членства в клубе, их уже несколько лет связывают крепкая дружба и любовь к рукоделию.

«У нас очень весело, мы делаем какие-то поделки обязательно, друг другу дарим. Я, например, тарелочки делаю, а кто-то - из джута поделки, салаты какие-то друг другу готовим, рецептами делимся», - отметила член клуба «Доброе сердце» Нина Юматова.

На мероприятии дамам пришлось посоревноваться: для них устроили викторину на знание музыки из советских фильмов.

Виновниц торжества пришли поздравить и представители юного поколения: волонтеры из школы № 11 подарили женщинам самодельные открытки и зачитали стихи. В конце праздника дам ожидало чаепитие.