Сетевое издание|18+|Четверг|29 сен 2022|21:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Культура

Пензенцы отметили Международный день пожилого человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина прозвучал романс пензенского барда Дмитрия Букина в исполнении Бахтияра Хабеева - так он начал свое музыкальное поздравление. В зале собрались дамы мудрого возраста, чтобы отметить Международный день пожилого человека. Зрительницы уже давно знакомы друг с другом, все они - члены клуба «Доброе сердце» и волонтеры отряда «Серебряная нить».

«В честь праздника мы их пригласили, чтобы почествовать, так скажем, чтобы они почувствовали заботу, тепло», - рассказала специалист центра помощи семье и детям Ленинского района г. Пензы Ирина Харитонова.

Пензячки часто собираются вместе. Помимо членства в клубе, их уже несколько лет связывают крепкая дружба и любовь к рукоделию.

«У нас очень весело, мы делаем какие-то поделки обязательно, друг другу дарим. Я, например, тарелочки делаю, а кто-то - из джута поделки, салаты какие-то друг другу готовим, рецептами делимся», - отметила член клуба «Доброе сердце» Нина Юматова.

На мероприятии дамам пришлось посоревноваться: для них устроили викторину на знание музыки из советских фильмов.

Виновниц торжества пришли поздравить и представители юного поколения: волонтеры из школы № 11 подарили женщинам самодельные открытки и зачитали стихи. В конце праздника дам ожидало чаепитие.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте