Культура

В Пензе выступила легендарная группа «Ария»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Михаил Житняков - последний солист группы «Ария» и, к слову, самый молодой за всю историю существования коллектива: музыканту - 43, группе - 37. На сцену Пензенского драматического театра вышла старая гвардия.

«Наконец-то встретились, мы очень рады нашей сегодняшней встрече! И давайте не будем откладывать в долгий ящик и прямо сейчас раскачаем!» - отметил Михаил.

Легенды 90-х привезли в город на Суре проверенную временем программу. Впервые зритель услышал ее два года назад, во время юбилейного тура, теперь для всех фанатов вновь звучали песни их молодости.

В группе не осталось ни Кипелова, ни Маврина, но коллектив продолжает жить и собирать залы. Не полные, но все же приходят самые преданные фанаты «Арии». Многие даже не поклонники хеви-метала, просто эти песни - отдельная эпоха.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте