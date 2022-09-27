В Пензе выступила легендарная группа «Ария»

27.09.2022 | 19:14

Михаил Житняков - последний солист группы «Ария» и, к слову, самый молодой за всю историю существования коллектива: музыканту - 43, группе - 37. На сцену Пензенского драматического театра вышла старая гвардия.

«Наконец-то встретились, мы очень рады нашей сегодняшней встрече! И давайте не будем откладывать в долгий ящик и прямо сейчас раскачаем!» - отметил Михаил.

Легенды 90-х привезли в город на Суре проверенную временем программу. Впервые зритель услышал ее два года назад, во время юбилейного тура, теперь для всех фанатов вновь звучали песни их молодости.

В группе не осталось ни Кипелова, ни Маврина, но коллектив продолжает жить и собирать залы. Не полные, но все же приходят самые преданные фанаты «Арии». Многие даже не поклонники хеви-метала, просто эти песни - отдельная эпоха.