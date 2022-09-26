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Культура

В Пензе отпраздновали День армянской культуры

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Армения, любовь моя - ей посвящены стихи и песни. Юные артисты национально-культурной автономии очаровывали своей непосредственностью и искренностью зрителей в фойе областной филармонии.

«Была песня про мою родину, Армению. Я ее представляла как красивое место, там, где растут разные плоды, которые самые вкусные, которых нет здесь, мамин хлеб, который пекла сама мама», - рассказала участница фестиваля Гаянэ Григорян.

День армянской культуры прошел в рамках областного фестиваля «Венок дружбы» - праздник дорог и интересен представителям разных национальностей.

«Мы дружим со всеми диаспорами, мы вместе собираемся. Иногда даже за общий стол садится больше человек, чем на мероприятиях», - отметила зам. председателя армянской национально-культурной автономии области Сусанна Асатрян.

«На протяжении многих столетий армяне являются органичной частью российского общества. Их судьбы и дела вписаны в трудовую и ратную летопись России и Пензенской области. А таланты и успехи выдающихся сыновей и дочерей армянского народа по праву стали гордостью нашего многонационального государства», - сообщил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Роман Маслов.

Зрителей пригласили в кинопутешествие по древней стране.

В пензенский «Венок дружбы» вплел частицу своего таланта гость из Саратова. Марат Латоян заворожил зрителей игрой на дудуке - старинном духовом инструменте.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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