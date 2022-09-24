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Культура

В Пензе прошла фотовыставка «Сурская сушка»

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С понедельника по пятницу Татьяна Манухина - руководитель пресс-службы областного минздрава, а в нерабочее время она свободный фотохудожник, который любит наблюдать и фиксировать происходящее вокруг.

«Чтобы увидеть, нужно просто вовремя оказаться в нужный час в нужном месте, сделать щелчок камерой - и ты окружаешь себя красотой», - рассказала Татьяна Манухина.

Фотовыставка «Сурская сушка. Russo Turisto» приурочена ко Всемирному дню туризма. Любой может распечатать сделанные снимки и разместить их на натянутых бечевках.

«Фотографии, которые приносят участники, здесь «сушатся» - если вспоминать историю, таким образом когда-то фото таким образом сушили. Сейчас это не актуально, но с помощью виртуальной сушки мы даем возможность абсолютно всем желающим вне зависимости от возраста, пола, опыта показать свои работы», - пояснил организатор выставки Денис Симонов.

Участниками стали не только фотографы-одиночки, но и творческие группы. Анна Плясунова - представитель Туристско-информационного центра Пензенской области.

«Нас три человека, мы периодически посещаем мероприятие. Даже уже не знаем, какие фото мои, а какие - моих коллег», - отметила Анна Плясунова.

Среди участников выставки провели конкурс в девяти номинациях. Эта «Сурская сушка» стала уже девятой по счету - первая состоялась в 2013 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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