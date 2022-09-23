Культура

В Пензе открылась выставка художника-путешественника

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В трех залах Губернаторского дома Василий Сычев разместил свои впечатления от поездок по миру. За последние полтора десятка лет художник объездил немало разных государств.

Пейзажи он пишет только с натуры. Если нарисован знаменитый монастырь «Метеоры» - значит, живописец побывал в Греции, если картина называется «Глаза Ростова» - Сычев путешествовал по югу России.

Перед зрителями предстали Балканы, Арабские Эмираты, Хорватия и другие страны. Но одна из самых дорогих сердцу работ - с московским пейзажем.

«Называется она «Над суетой мегаполиса». Мне именно это состояние очень близко, когда еще не совсем осень и уже лето прошло. В Москве один из моих любимых парков - Коломенское», - рассказал член Союза художников России Василий Сычев.

Московские виды он рисует последние полтора десятка лет, а раньше писал пензенские. Теперь мужчина живет в столице, а родился, вырос и стал художником в городе на Суре.

«Я впервые встретился с его творчеством на этой выставке. Художник великолепный, перспективный», - отметил заслуженный художник России Герман Карпов.

«Пейзаж как раз из окна квартиры желательно бы. Если бы сделали панорамный пейзаж, роскошно было бы», - предложил художник Николай Ларин.

Это не первая персональная выставка Василия Сычева в Пензе, но именно она названа ярко и даже вызывающе - «Вам бы здесь побывать». Так что многие посетители вернисажа автору завидовали: кто-то - яркому таланту живописца, а другие - тому, сколько стран успел увидеть молодой художник.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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