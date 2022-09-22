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Культура

Пензенский клуб «Ровесники» отметил 25-летие со дня основания

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Пензенский клуб «Ровесники» отметил юбилей: 25 лет назад в городе появилась организация, объединяющая людей старшего поколения. Татьяна Ломанович состоит в ней со дня основания, поет в академическом хоре.

«Мой родной, в котором я живу уже 25 лет и без которого просто невозможно. Я пыталась - не получается. Дача даже не увлекает, меня тянет сюда», - отметила член клуба «Ровесники» Татьяна Ломанович.

Новый творческий сезон коллективы «Ровесников» встретили на сцене Центра хоровой и вокальной культуры. Выступили ансамбли «Играй, гармонь», «Милая роща», «Верность». На праздничный концерт, посвященный четвертьвековому юбилею клуба, пригласили друзей.

«У нас в гостях будет ансамбль «Околица», они нас решили тоже музыкально поздравить, и общественная организация «Дети войны». Мы хотим показать, что у нас произошло, что мы живы, занимаемся, что люди приходят к нам отдыхают. Мы в области - единственный клуб, общественная ветеранская организация, которая работает пять дней в неделю с 10:00 до 15:00. Такой организации больше нет», - рассказала председатель совета клуба «Ровесники» Наталья Борисова.

Участники объединения не только поют. Они еще занимаются декоративно-прикладными видами творчества, проводят разные мероприятия, включая профилактические, в первую очередь - связанные со здоровьем.

В планах у «Ровесников» - развивать скандинавскую ходьбу. В клубе насчитывается около 100 представителей так называемого серебряного возраста.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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