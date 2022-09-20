В Пензе показали фильм о подвигах земляков в Бресте

20.09.2022 | 19:47

Школьники перед премьерой фильма, снятого земляками о подвигах земляков, посетили выставку, устроенную на втором этаже киноконцертного зала. Одна из экспозиций создана из ранее не публиковавшихся материалов военного корреспондента Николая Финикова. На его фото - много пензенцев, воевавших в годы Великой Отечественной.

«Документы и фотографии хранятся в архивах, но эти фотографии хранились в чемодане. Нам их показал сын фотокорреспондента 21-й армии, в которой была пензенская 61-я дивизия. Мы к нему ездили специально в Самару», - сообщил специалист пензенского краеведческого музея Евгений Иналдиев.

Документальная лента с названием «Пенза - Брест. Дорога памяти и дружбы» посвящена связи областного центра и белорусского города, а главное - защитникам Брестской крепости.

«Основная идея была показать красную линию между прошлым, настоящим и будущим. И самое главное - что в этом фильме принимали участие наши школьники, десятиклассники», - отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Режиссер и сценарист фильма - Лариса Казакова, руководитель отряда «Поиск-вездеход», оператор - Рахим Джайрханов, специалист министерства образования области. Вместе они сделали несколько открытий и теперь рассказывают об этом в фильме.

«У всех на устах защитник Брестской крепости Кижеватов, Герой Советского Союза. Но не только Кижеватов, уроженец Пензенской области, сражался в Брестской крепости в июне-июле 1941 года», - рассказала Лариса Казакова.

Перед началом фильма имеющим отношение к его появлению вручили почетные знаки губернатора. Позже начался показ.

Фильм снят не просто так: в 2022-м Брест и Пенза подписали соглашение о сотрудничестве. Министр образования подчеркнул, что документальное кино посмотрят все школьники региона на классных часах.