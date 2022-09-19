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Культура

Гала-концерт фестиваля «Пензенский хоровод» прошел с аншлагом

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В лучших традициях русского народа на сцене областной филармонии красивые девушки и статные мужчины водили хороводы.

Это IV Открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод». Зал был полон. Мероприятие проводят раз в два года, и публика успевает соскучиться по задорным танцам и душевным народным песням.

«Я думаю, что всем было интересно. Очень хорошо, что у нас было много молодежи, у нас были национальные коллективы, взрослые коллективы, разные направления были: этнические, сценические, то есть разнообразие было», - отметила руководитель ансамбля «Миряне» Елена Пыкова.

В гала-концерте приняли участие известные исполнители и коллективы: «Миряне», «Губерния», «Злато-Серебро», «Казачья застава», заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова.

«Я всегда с огромной радостью принимаю участие в таких масштабных фестивалях, где тем более звучит наша родная, любимая народная песня, этнографическая песня Пензенской области и не только», - рассказала она.

«Пензенский хоровод» - это такое лукошко самоцветов, которое представляет традиционное хореографическое и вокальное творчество России и нашей любимой Пензенской области», - подчеркнул министр культуры и туризма региона Сергей Бычков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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