Культура

Юные пензенцы показали, чему научились в школе искусств

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Алина Пензина много чему научилась за первый год учебы в школе искусств «Лира». Она занимается на фортепиано, но на концерте, посвященном Дню знаний, читала стихи.

В школе дети изучают разные направления искусства, и в концертной программе педагоги постарались представить их все.

«Это и вокальное исполнительство, музыкальное (фортепиано, балалайка, аккордеон, баян), фольклор, изобразительное искусство. Также в нашей школе в прошлом году открылось театральное отделение», - рассказала директор ДШИ «Лира» Анна Нестерова.

В качестве зрителей выступили и родители воспитанников школы, и те, кто только готовится вступить в ряды деятелей искусства. Например, Лиза Герасимова с этого учебного года хочет играть на пианино.

«Мне нравится этот инструмент». Меня пригласили из садика, и я сюда пошла», - отметила будущая ученица ДШИ.

Для первоклассников такое мероприятие - повод поближе познакомиться со своим новым хобби, для действующих учеников - вспомнить программу. Директор школы искусств уверена: новый учебный год будет таким же ярким и интересным, как предыдущий.

«Для этого у нас есть все! У нас учатся талантливые дети, работают замечательные педагоги, у нас лучшие родители, которые всегда поддерживают наших детей», - подчеркнула Анна Нестерова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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