В Пензенской области организуют 10 бесплатных экскурсий

26.08.2022 | 10:04

Для жителей и гостей Пензенской области организуют бесплатные экскурсии. Мероприятия состоятся в субботу, 27 августа, в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Начало в 12:00.

К акции присоединятся:

- Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого (обзорная экскурсия по галерее; место встречи - г. Пенза, ул. Советская, 3; запись по телефону 8 (8412) 56-63-73);

- Пензенский государственный краеведческий музей (экскурсия «Сокровища Пензенского краеведческого музея»; место встречи - г. Пенза, ул. Красная, 73; запись по телефону 8 (8412) 56-55-20);

- музей В. О. Ключевского (экскурсия «В. О. Ключевский: страницы жизни»; место встречи - ул. Ключевского, 66-68; запись по телефону 8 (8412) 54-38-01);

- Литературный музей (экскурсия по экспозиции «Пензенская земля - русской литературе»; место встречи - г. Пенза, ул. Кирова, 2; запись по телефону 8 (8412) 56-13-12);

- музей А. И. Куприна (экскурсия по экспозиции «Жизнь и творчество писателя Куприна»; место встречи - Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Куприна, 3; запись по телефону 8 (84163) 2-13-41);

- музей А. Н. Радищева (экскурсия «Этюды старого парка»; место встречи - Кузнецкий район, с. Радищево, ул. Центральная, 64; запись по телефону 8 (84157) 5-16-25);

- музей-усадьба В. Г. Белинского (экскурсия по мемориальному дому «Семья Белинских»; место встречи - г. Белинский, ул. Барышева, 4; запись по телефону 8 (84153) 2-16-57);

- туристско-информационный центр Никольского района (экскурсия «История Заводской площади»; место встречи - ул. Комсомольская, Заводская площадь; запись по телефону 8 (84165) 4-10-01);

- Мокшанская модельная библиотека (экскурсия «Традиции хранить и приумножать»; место встречи - Мокшанский район, п. Мокшан, ул. Садовая, 3; запись по телефону 8 (841-50) 2-37-12);

- туристско-информационный центр Городищенского района (10:00-14:00, экскурсия-презентация нового туристического маршрута «Сурск - город ткачей»; место встречи - Городищенский район, г. Сурск, ул. Садовая, 5а, площадь перед зданием Дома культуры; информация по телефону 8 (937) 435-84-64).

Предварительная запись обязательна.