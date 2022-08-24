Не отличить: в Пензе открылась выставка игрушечных животных

24.08.2022 | 19:44

Впервые в «Доме Бадигина» открылась выставка не картин или фотографий, а игрушек. Их автор - Наталья Платонникова.

«Я работаю в технике скульптурного сухого валяния из шерсти. Такое творчество можно сравнить с лепкой из пластилина, потому что валяние послойное», - рассказала она.

Детеныш тапира, носорог и бородавочник - только на фотографиях, ведь выставка посвящена исключительно домашним питомцам. Некоторых зверьков очень сложно отличить от живых.

«Натурально выглядят, в интерьере смотрятся замечательно», - отметила посетительница выставки Ольга Клейменова.

Не все любимцы представлены в привычном для животных виде. На некоторых - ботинки и костюмы, и тут мастерице пригодился навык шитья.

«Я свою работу делаю практически сама. Глаза я покупаю, а нос, коготочки, одежда, обувь - это все сама делаю. Носы лепятся из запекаемого пластика, а потом крашу», - объяснила Наталья Платонникова.

Выставка «Живые игрушки» будет действовать месяц.