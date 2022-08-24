Не отличить: в Пензе открылась выставка игрушечных животных

Впервые в «Доме Бадигина» открылась выставка не картин или фотографий, а игрушек. Их автор - Наталья Платонникова.
«Я работаю в технике скульптурного сухого валяния из шерсти. Такое творчество можно сравнить с лепкой из пластилина, потому что валяние послойное», - рассказала она.
Детеныш тапира, носорог и бородавочник - только на фотографиях, ведь выставка посвящена исключительно домашним питомцам. Некоторых зверьков очень сложно отличить от живых.
«Натурально выглядят, в интерьере смотрятся замечательно», - отметила посетительница выставки Ольга Клейменова.
Не все любимцы представлены в привычном для животных виде. На некоторых - ботинки и костюмы, и тут мастерице пригодился навык шитья.
«Я свою работу делаю практически сама. Глаза я покупаю, а нос, коготочки, одежда, обувь - это все сама делаю. Носы лепятся из запекаемого пластика, а потом крашу», - объяснила Наталья Платонникова.
Выставка «Живые игрушки» будет действовать месяц.
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А местных зверушек можно просто качественно бальзамировать и выставлять?