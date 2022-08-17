Культура

В Пензенской области акция «Ночь кино» пройдет на 32 площадках

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В Пензенской области готовятся к всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие пройдет в субботу, 27 августа.

Жители региона смогут увидеть три отечественные картины: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

«Более чем в два раза по сравнению с 2019 годом увеличилось число киноплощадок - участников акции», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Для зрителей в городах и селах области будут работать 32 площадки открытого и закрытого типа.

В Пензе «Ночь кино» пройдет в «Доме офицеров» на Ленинградской, в киноконцертном зале на Кирова, 35, на сцене видовой аллеи парка имени В. Г. Белинского, в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, в центре культуры и досуга на Сосновой, 8, на пересечении Ягодной/Коннозаводской, а также в здании «Пензаконцерта». В акции примут участие и частные кинотеатры.

В Заречном фильмы покажут на 4-м этаже универмага на улице Ленина и в центральном парке, в Кузнецке - в здании «Киноконцерта» на Белинского, 82Б, в клубе на воздухе «Западный», кинотеатре «Глобал-кино».

Также площадки будут действовать в Засечном (досуговый центр на Механизаторов, 19а, в парке на улице Бульвар Прибрежный), Бессоновке (кинозал на Центральной, 249), Бекове (площадь перед районным ДК), поселке Лунино (библиотечно-досуговый центр), селах Кижеватово (кинозал на Молодежной, 65), Грабово (кинозал на Юбилейной, 8), Вазерки (ДК на Новой, 6Б), Верхний Ломов (кинозал «Юность»), Вадинск (культурно-досуговый центр на площади Ленина).

В Никольске на акцию приглашают в концертный зал на Комсомольской, 23, в Нижнем Ломове - в центр культуры и искусств на Московской, 78, в Сердобске - в кинотеатр на Тюрина, 7, и культурно-досуговый центр на Максима Горького, 158.

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