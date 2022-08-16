Культура

В Заречном проходит финал фестиваля «U 235. Новые песни»

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Марта Дудкина - одна из юных участниц детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни», финал которого проходит в Заречном.

«Я написала три стиха, меня выбрали, жду новых эмоций, приключений, новых друзей. И, конечно же, победы», - рассказала Марта Дудкина.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Школа «Росатома» при поддержке программы «Территория культуры «Росатома». В Заречный приехали юные дарования в возрасте от 10 до 17 лет из 15 городов. В финал вышли 42 человека.

«Главная задача этого детского фестиваля - найти детей, которые пишут хорошие стихи, любят русское слово, понимают, что такое поэзия, поют хорошие песни со смыслом, пишут эти песни, музыку», - отметила руководитель проекта Наталья Шурочкова.

А равняться есть на кого. Гостями фестиваля стали известные барды и звезды шоу-бизнеса, которые во время концерта исполнили свои лучшие песни. Среди них блистала на сцене заслуженная артистка России Анна Ардова.

Закрыла концертную программу рок-группа «Сурганова и оркестр».

Финальные мероприятия фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни» рассчитаны на три дня. Наградой победителям станет поездка в детские лагеря «Артек» и «Орленок».

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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