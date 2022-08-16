У пензенского драмтеатра прозвучали песни группы «Кино»

16.08.2022 | 19:45

После рабочего дня звукорежиссер Евгений Герасимов не поспешил домой. На площадке напротив драматического театра он вместе с коллегами установил оборудование, взял гитару в руки и всем прохожим на Московской своим исполнением напоминал, что Цой жив.

Слова композиций из репертуара группы «Кино» Инна Метальникова знает наизусть. Она пришла в мир, когда отечественная музыкальная культура понесла утрату - не стало Виктора Цоя.

«Я родилась, когда погиб этот великий певец. У меня сегодня день рождения. В его песнях есть смысл, есть душа, чего, к сожалению, о нынешней музыке нельзя сказать», - подчеркнула молодая женщина.

В числе слушателей, которые останавливались около театра, - пензенцы самого разного возраста. Даже подростки узнают мелодии, которые когда-то раздавались на стадионах, во дворах.

«Когда родители едут в машине, то его песни играют всегда, потому что это настоящая легенда», - рассказала жительница Пензы Лилия Яваева.

Такие перформансы Евгений Герасимов устраивал не разе. Ккрайне немногословный звукорежиссер театра предпочитает не говорить, а играть на гитаре.

«Если говорить конкретно о группе «Кино» и театре, то очень многие спектакли драмтеатра были оформлены музыкой группы «Кино». Если брать последний по времени, то это спектакль «Тристан и Изольда», - сообщил руководитель литературной части пензенского драматического театра Виталий Соколов.