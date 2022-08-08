Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|19:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Пензе открылась выставка «Взойдет звездою русский рок»

Печать
Telegram

Русский рок жив, пока его слушают. В областной детско-юношеской библиотеке богатая коллекция винила, проигрыватель тоже в наличии.

Открылась выставка «Взойдет звездою русский рок». Библиотекарь Елена Яшина собрала ее по своей инициативе. Руководство одобрило, зрители и слушатели заинтересовались вернисажем. Представлены книги, грампластинки.

«Так как я поколение 90-х, для меня самой эта музыка ближе и более понятна, чем современная. Для меня в роке больше смысла и философии, нежели в современных текстах», - рассказала библиотекарь Елена Яшина.

Она сообщает интересные факты о создании книг, о том, как в отделе библиотеки собирали коллекцию пластинок.

«В русском роке я нахожу осколок русской души, какие-то переживания русского человека в разные периоды. Это очень интересно. Это музыка, которая цепляет, которую хочется слушать», - отметил посетитель библиотеки Иван Исаченко.

Выставка будет работать долго. Пензенцы могут прийти и насладиться звучанием винила, а также поинтересоваться историей Ливерпульской четверки. Она не могла не оказать влияния на русских рокеров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для меня в роке больше смысла и философии, нежели в современных текстах»
Как Вам: Если ты меня не любишь,то и я в ответ...

Гость||

Перемен! Требуют наши сердца!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте