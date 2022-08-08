В Пензе открылась выставка «Взойдет звездою русский рок»

08.08.2022 | 19:36

Русский рок жив, пока его слушают. В областной детско-юношеской библиотеке богатая коллекция винила, проигрыватель тоже в наличии.

Открылась выставка «Взойдет звездою русский рок». Библиотекарь Елена Яшина собрала ее по своей инициативе. Руководство одобрило, зрители и слушатели заинтересовались вернисажем. Представлены книги, грампластинки.

«Так как я поколение 90-х, для меня самой эта музыка ближе и более понятна, чем современная. Для меня в роке больше смысла и философии, нежели в современных текстах», - рассказала библиотекарь Елена Яшина.

Она сообщает интересные факты о создании книг, о том, как в отделе библиотеки собирали коллекцию пластинок.

«В русском роке я нахожу осколок русской души, какие-то переживания русского человека в разные периоды. Это очень интересно. Это музыка, которая цепляет, которую хочется слушать», - отметил посетитель библиотеки Иван Исаченко.

Выставка будет работать долго. Пензенцы могут прийти и насладиться звучанием винила, а также поинтересоваться историей Ливерпульской четверки. Она не могла не оказать влияния на русских рокеров.