Пензячка предложила поменять местами бюст Лермонтова и памятник

01.08.2022 | 14:00

Пензячка Инна К. предложила внести изменения в расположение памятников Михаилу Лермонтову, установленных в разных городских скверах.

«В сквере Лермонтова стоит бюст поэта, постамент разваливается, его наспех латают, вид удручающий. А вот на улице Кирова, во дворе библиотеки, стоит красивый памятник Лермонтову. Красивый, статный - и в кустах. Его не видно даже тем, кто знает, что там есть памятник. А многие не видят его и не знают, что есть... Предлагаю поменять местами. Прекрасный памятник в сквер, а бюст на ул. Кирова. А то как-то обидно за Михаила Юрьевича, мы гордимся «Тарханами», а самому поэту памятник в кустах держим», - высказала свое мнение женщина.

Однако представитель администрации Пензы ответил ей, что такое расположение объектов - «это уже история, а переносить - это значит подвергать сомнению ценность работы авторов, их творческие задумки».

«Территория, на которой установлен монумент М. Ю. Лермонтову, согласно данным открытой кадастровой карты, находится в ведении Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

В рамках реконструкции здания, расположенного по адресу: улица Белинского, дом 8, и прилегающей к нему территории было нарушено покрытие площадки вокруг монумента. Восстановительные работы будут проведены до 1 ноября текущего года. В рамках данной деятельности благоустройство будет восстановлено», - пояснили в мэрии.