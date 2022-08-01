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Культура

Пензячка предложила поменять местами бюст Лермонтова и памятник

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Пензячка Инна К. предложила внести изменения в расположение памятников Михаилу Лермонтову, установленных в разных городских скверах.

«В сквере Лермонтова стоит бюст поэта, постамент разваливается, его наспех латают, вид удручающий. А вот на улице Кирова, во дворе библиотеки, стоит красивый памятник Лермонтову. Красивый, статный - и в кустах. Его не видно даже тем, кто знает, что там есть памятник. А многие не видят его и не знают, что есть... Предлагаю поменять местами. Прекрасный памятник в сквер, а бюст на ул. Кирова. А то как-то обидно за Михаила Юрьевича, мы гордимся «Тарханами», а самому поэту памятник в кустах держим», - высказала свое мнение женщина.

Однако представитель администрации Пензы ответил ей, что такое расположение объектов - «это уже история, а переносить - это значит подвергать сомнению ценность работы авторов, их творческие задумки».

«Территория, на которой установлен монумент М. Ю. Лермонтову, согласно данным открытой кадастровой карты, находится в ведении Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

В рамках реконструкции здания, расположенного по адресу: улица Белинского, дом 8, и прилегающей к нему территории было нарушено покрытие площадки вокруг монумента. Восстановительные работы будут проведены до 1 ноября текущего года. В рамках данной деятельности благоустройство будет восстановлено», - пояснили в мэрии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«это уже история, а переносить - это значит подвергать сомнению ценность работы авторов, их творческие задумки».
Маркса с одноименной площади тогда зачем убрали?

Гость||

Снесите торговый центр рпц и верните Маркса на законное место.

Попы ж любят "историческую справедливость"

Гость||

Гость писал(a):

Маркса с одноименной площади тогда зачем убрали?
Это с какой?

Гость||

А может этой пензячке поменять сиськи местами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Красивый, статный - и в кустах. Его не видно даже тем, кто знает, что там есть памятник. А многие не видят его и не знают, что есть...
Во блин делов то! Попы полсквера выпилили и здесь выпилилить!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

высказала свое мнение женщина
Тётя, ты больная??? Бюст М.Ю.Л. в одноимённом сквере - произведение искусств, и, к тому же - ВТОРОЙ В МИРЕ ПАМЯТНИК ПОЭТУ, установленный ещё в 19-м веке. А у библиотеки - жалкое подобие непонятно чего, сляпанное в духе минимализма в 1978 году.

Гость||

Гость писал(a):

Красивый, статный - и в кустах.
И что там делает красивый и статный?

Гость||

Неплохая идея, надо на голосование вынести

Гость||

Все у них какие то пензячки предлагаю? То одно предложат то другое! КТО ОНИ? КТО ЭТИ НЕ РАВНОДУШНЫЕ?

Гость||

И вообще, на плацу у жёлтого дома надо поставить кентавра вместо Ленина. Кентавр, это троллинг-олицетворение каждого, кто заседает в названном доме, и "заботится" о нашем благополучии. Ткаченко - великий троллер! И упырей этих во всем их великолепии изобразить сумел, и с них же за это денег поимел, и ртом, и жопой!

Гость||

Гость писал(a):

Тётя, ты больная??? Бюст М.Ю.Л. в одноимённом сквере - произведение искусств, и, к тому же - ВТОРОЙ В МИРЕ ПАМЯТНИК ПОЭТУ, установленный ещё в 19-м веке. А у библиотеки - жалкое подобие непонятно чего, сляпанное в духе минимализма в 1978 году.
Это правда. Пензячка Инна больная на всю голову.

Гость||

Гость писал(a):

И вообще, на плацу у жёлтого дома надо поставить кентавра вместо Ленина.
Не нужно.

Ленин там к месту.

Это наша история.

Гость писал(a):

Кентавр, это троллинг-олицетворение каждого, кто заседает в названном доме, и "заботится" о нашем благополучии. Ткаченко - великий троллер! И упырей этих во всем их великолепии изобразить сумел, и с них же за это денег поимел, и ртом, и жопой!
Это твои больные фантазии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако представитель администрации Пензы ответил ей, что такое расположение объектов - «это уже история, а переносить - это значит подвергать сомнению ценность работы авторов, их творческие задумки».
А зачем тогда убрали памятник Карлу Марксу на Советской площади? Как же история?

Гость||

Гость писал(a):

А может этой пензячке поменять сиськи местами?
Нужно организовать голосование.

Гость||

Гость писал(a):

Маркса с одноименной площади тогда зачем убрали?
Марксу первоначально памятник стоял у бывшего губернаторского дома, если вспомнить историю.

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Имя: Гость
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