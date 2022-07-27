В кузнецком храме представили музыкально-поэтический спектакль

27.07.2022 | 20:15

В храме Казанской иконы Божией Матери в Кузнецке «Русская душа» устремилась ввысь. Одноименный музыкально-поэтический спектакль представил театр «Слово». В основу положена поэма Давида Самойлова «Цыгановы».

«Отец Сергий в административном здании при храме создал «Музыкальную гостиную», объединив архитектуру, музыку, живопись и слово», - рассказала директор театра Ирина Антонова.

В сюжет органично вплелись музыкальные импровизации лауреата международных конкурсов, пианиста Сергея Струкова. Актер драматического театра Павел Тачков не только читал стихи - он также выступил режиссером.

Заслуженный работник культуры Алла Тархова подарила зрителям красоту и чистоту русских народных песен. В этой постановке она приняла участие не в первый раз, но именно в кузнецком храме Казанской иконы Божией Матери почувствовала особый трепет и волнение: выступать довелось в бывшей крестильной.

«Я играю жену Цыганова, рождается ребенок, я пою колыбельную XIX века, которую записала в селе Невежкино Белинского района. Я видела, как люди плакали в этот момент», - отметила Алла Тархова.

Посетить концерт мог любой желающий - вне зависимости от вероисповедания.